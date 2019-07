Thérapie de conversion: «Je ne retournerais jamais à cette prison religieuse»

«L’homosexualité, c’était des démons, des esprits maléfiques. Moi-même, j’ai cru ça pendant longtemps et c’est pour ça que j’ai cherché à avoir des exorcistes à 12 ans. C’était très violent, ils me criaient dans les oreilles, ils me faisaient boire de l’huile d’olive. Il y avait quatre personnes qui m’entouraient»