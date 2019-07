Horticulture : les conseils colorés de Marthe Laverdière

«Je dis toujours : ‘’Ne traitez pas votre extérieur comme une pièce de votre maison’’. Vous n’aurez jamais le contrôle de la nature et Dieu merci! Restez dans le plaisir! Je ne dis pas de laisser pousser le foin en avant de chez vous et de vous acheter des chèvres pour voir ton char dans le parking! Même s’il y a quelques mauvaises herbes, même si tu as quelques petits trous sur tes feuilles, ce n’est pas grave. Profitons de l’été!»