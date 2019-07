Sondage pancanadien : «Nous sommes accros à l’Internet»

Un récent sondage au pays démontre que les Canadiens ont visiblement bien de la difficulté à déconnecter d’Internet. De plus, les sondeurs ont réalisé que son utilisation change de plus en plus notre mode de vie.

C'est l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, qui est responsable de ces résultats. L'organisme à but non lucratif a partagé ses analyses en publiant son bilan annuel de l'état de l'Internet au pays.