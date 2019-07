Comiccon de Montréal: passionnés de tous genres

C'est en fin de semaine qu'a lieu à Montréal le Comiccon au Palais des Congrès.



Ce grand rassemblement, qui rend hommage notamment aux personnages de dessins animés, de films fantastiques et de science-fiction, se déroule jusqu'à dimanche.



Parmi les célébrités qui participeront à l’événement cette année, on compte Elijah Wood du Seigneur des anneaux, le champion des arts martiaux mixtes, George St-Pierre, et William Shatner, le capitaine Kirk de Star Trek.

L'homme fort Lou Ferrigno, qui incarnait l'incroyable Hulk dans la série télé de la fin des années 70, en est à sa quatrième visite.