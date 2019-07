La chenille à tente et le nodule noir, deux indésirables dans nos arbres de jardin 

«C’est un vrai cancer dans un arbre. On peut couper la section de la branche qui est affectée en enlevant environ 1 mètre supplémentaire qui précède le nodule. Ensuite, on fait brûler la branche. Si l’arbre contient beaucoup de nodules, cette démarche ne donne rien. Le champignon se promène dans la sève. Il faut plutôt couper l’arbre et le brûler. Ne pas mettre les branches au compostage. Il faut aussi désinfecter nos mains et nos outils pour empêcher la propagation du champignon.»