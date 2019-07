Revue de presse: Montréal est-elle prête pour l'alerte de chaleur?

Environnement Canada a émis jeudi matin des bulletins météorologiques spéciaux et des alertes de chaleur pour plusieurs régions du sud-ouest et du centre du Québec de même que pour le sud et l'est de l'Ontario.

À Montréal, les météorologues prévoient que la température s'élèvera jeudi à 34 degrés Celsius et qu'en tenant compte du taux d'humidité, la température ressentie sera de 39 degrés. La nuit de vendredi sera chaude, avec 24 degrés, et plus tard en journée, le mercure diurne augmentera jusqu'à 32 degrés.

Dans les zones fortement urbanisées de Montréal et des environs immédiats, le sentiment d'inconfort sera particulièrement prononcé selon le texte de l'avertissement de chaleur.

Des bulletins ou avertissements ont aussi été diffusés pour les régions de Longueuil, Laval, Gatineau, Pontiac, Sorel-Tracy, Drummondville, Victoriaville, Shawinigan, Trois-Rivières, Joliette et Bécancour. Les secteurs d'Ottawa, de Sudbury, North Bay, Pembroke et Hawkesbury en Ontario sont aussi visés.

Moins suffocant ailleurs au Québec

Le mercure sera élevé jeudi à Québec, Sherbrooke et Saint-Georges, mais aucun avertissement de chaleur n'a été émis pour ces régions.

Environnement Canada prévoit un déclin du mercure samedi dans le Grand Montréal, avec des possibilités d'averses évaluées à 60 pour cent.

Mercredi, la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann, a assuré que le réseau était prêt à faire face à la chaleur accablante, les établissements ayant un plan. Elle a ajouté que les aires communes avaient été climatisées dans l'ensemble des Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).

À l'été 2018, la vague de chaleur avait fait 66 morts sur l'île de Montréal.