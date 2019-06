Le printemps tardif affecte la pousse des plantes et provoque le mildiou, dit l'horticultrice Marthe Laverdière  

«La plante se déshydrate très vite sous cette chaleur, surtout avec le vent. Le mildiou est autre problème qui survient avec un printemps tardif. C'est comme une poudre blanche. Aussitôt qu’on voit quelques petits points blancs sur une feuille, on prend un litre d’eau tiède, une cuillerée à soupe de soda et une cuillerée à soupe d’huile végétale... On brasse, puis on met le tout dans une bouteille aérosol. Ensuite, on asperge la partie affectée. Cela va changer le pH de la plante… On doit arroser durant quelques semaines. Il faut se laver les mains pour ne pas propager les spores de ces champignons ailleurs…»