Avez-vous envie de faire la paix avec les pissenlits?

Le pissenlit figure au sommet de la liste des plantes les plus détestées au Québec, mais ça ne veut pas dire qu’on doit les arracher. L’animateur Bernard Drainville ne s’en cache pas, il aime ces fleurs jaunes qu’on associe pratiquement toujours à de la mauvaise herbe.



Et alors que des experts se lèvent pour clamer haut et fort qu’on a besoin de ces fleurs pour la pollinisation des abeilles tôt dans la saison, notre animateur a contacté Marthe Laverdière, l’horticultrice et auteure du livre «Jardiner avec Marthe», afin de tenter de faire la paix avec les pissenlits.