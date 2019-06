Des milliers de cyclistes au 35e Tour de l'Île de Montréal

C'est sous un ciel gris et pluvieux que se déroule le 35e Tour de l'Île de Montréal auquel 25 000 cyclistes se sont inscrits.



On prévoit un maximum de 17 degrés Celsius aujourd’hui, une température somme toute agréable pour faire du vélo.



Plusieurs rues seront fermées pour permettre le passage sécuritaire des cyclistes dans divers endroits de la métropole québécoise.

Plusieurs parcours sont offerts, dont la version classique 50 kilomètres et le trajet de 25 km, qui est très prisé des familles.



Par ailleurs, de nombreuses activités d'animation auront lieu toute la journée.

Juste avant le départ, Émile Bilodeau, Lou-Adriane Cassidy et Jérôme 50 ont offert quelques chansons.

Le vélo au Québec

Le vélo se démocratise à Montréal et son utilisation est de plus en plus populaire.