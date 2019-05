Les Milléniaux sont travaillants, mais ont besoin de flexibilité

«J’entends beaucoup ces préjugés, mais ce que je perçois par rapport aux Milléniaux, c’est que ce sont des jeunes qui veulent travailler, qui sont capables d’être fidèle et dédié, mais ce qu’ils veulent c’est surtout être entendu. Pour eux les principes de gestion en hiérarchie sont beaucoup moins favorables. Ils veulent socialiser et avoir du plaisir en travaillant avec la direction. Si vous leur donnez cet environnement-là; où on retrouve du plaisir et où on est en phase avec les questions du moment, l’environnement, les changements climatiques et qu’on a une entreprise responsable et flexible, les millénaux seront heureux. Jamais ils ne me parlent de salaire, ils veulent de la flexibilité. Si on les écoute, ils vont être performants!»