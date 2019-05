Roundup: Marthe Laverdière offre une alternative pour la maison

«Voici ma méthode de grand-mère : tu prends deux litres de vinaigre blanc et tu y ajoutes une tasse de sel! Et tu mélanges le tout. On doit ensuite aller insérer le mélange à la racine de la plante. On insère donc un tube à deux ou trois pouces du sol en profondeur près de la racine et on envoie une tasse du mélange par plante. On répète pour chacune!»