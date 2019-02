Doit-on déneiger sa toiture? 

«C’est sûr que ce ne sont pas toutes les structures, toutes les maisons et tous les commerces qui sont à risque ou en danger présentement, mais ce serait le temps de faire minimalement la vérification du poids qui se trouve sur la toiture et si on doit la dégager ou pas. En faisant un échantillonnage sur la neige en découpant un cube de neige d'un pied cube et tu le pèses avec une balance. Chaque toiture est capable de supporter un poids X qui est propre à lui-même. Et quand on s'en approche, il faut faire déneiger la toiture par des professionnels»