Saint-Valentin: les meilleures chansons pour une soirée réussie!

Pour pimenter votre soirée de la Saint-Valentin, Catherine Beauchamp vous propose cette liste des meilleures chansons pour faire naître l’amour…

Voici son palmarès:

Pour les romantiques

Perfect d’Ed Sheeran

Pour les vintages

The Art of Noise - Moments In Love ou Songbird de Kenny G

Pour embraser vos moments

Marvin Gaye - Let's Get It On

Marvin Gaye - Sexual Healing

Donna Summer - Love To Love You Baby

Si vous voulez faire un strip tease à votre conjoint (e)

Pony Ginuwine

The dope Show de Marylin Manson

Pour les introspectifs

Radiohead –Nude

Patrick Watson - Love Songs for Robots

Pour créer une atmosphère aérienne

Morchema –The Sea

Portisheid - Glory Box

Films XXX

Chakachas - Jungle Fever (Original Version)

The Herbaliser - The Sensual Woman

To Catch a Thief (feat. Mike Patton, Jennifer Charles, Kid Koala & Dan the Automator)

Pour les amateurs de musique classique

Ravel Bolero

Bonne soirée à tous les amoureux!