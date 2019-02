Les recettes «sexy» de la Saint-Valentin

C'est la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on cuisine pour un souper en amoureux?

Danny St-Pierre, chef et directeur culinaire de Montréal Central ainsi que Jean-Philippe Cyr, chef cuisinier végan ont proposé leurs idées à l'émission de Paul Arcand jeudi matin.

Kit d’apéro sexy (À manger avec les doigts)



PLATEAU DE LA VICTOIRE



Trempette d’aubergines, concombres et petits pitas

1 paquet de petits pitas

1 paquet de concombres libanais lavés et tranches en 4

1 pot de baba ganoush

Mettre le baba dans un bol avec une cuillère

Dresser un beau plateau avec les pitas et les concombres

Feta crémeux au basilic

1 paquet de feta égoutté et écrasé

2 cuillères à soupe de pesto d’herbes

Mettre dans un bol avec une cuillère pas loin du plateau de concombres

Huîtres fraîches sur glace, citron

12 huîtres

1 citron

Ouvrir les huîtres et mettrez sur une assiette avec de la glace concassée

Couper le citron en 4



Gratin de crevettes à l’estragon

24 crevettes moyennes pelées et déveinées

1/2 paquet de beurre à l’ail du commerce ramolli

1 cuillère à table de pâte de tomate

1 branche d’estragon

2 cuillères à table de chapelure

1 cuillère à table de parmesan

Préchauffer le four à 400F

Déposer les crevettes dans 2 plats à gratin

Mélanger le beurre avec le parmesan, l’estragon et la pâte de tomate et couvrir les crevettes

Saupoudrer de chapelure et cuire 15 minutes sur la grille du milieu

Plateau de saucisson artisan

1 beau saucisson tranché mince

1 paquet d’amandes tamari

Faire un beau plateau

Gingembre tonic

1 gros doigt de gingembre frais râpé à la micro plane

1 cuillère à soupe de miel

Le jus et le zeste d’une limette

1 concombre libanais finement tranché

1 canette de tonic water

4 oz de votre gin québécois favori

Des glaçons

Mélanger dans un « shaker » rempli de glaçons le gingembre, la limette et le miel et les concombres et le gin.

Répartir le liquide alcoolisé dans deux verres hauts et couvrir de tonic

Servir aussitôt



MODE D’EMPLOI



Préparer les plateaux, ouvrir les huîtres et les mettre au frigo, dresser les plats de crevette et mettre au frais



Inclure la table et les serviettes, les chandelles et verres dans votre arrengement.

Préparer une musique propice.

Monter le chauffage!



Préparer le shaker (recette) du cocktail sans mettre la glace, assurez-vous d’avoir les verres et de la glace



Inviter la douce moitié au salon et disposer vos petits plats du KIT DE LA VICTOIRE. Chauffer le four à 400F



Préparer fièrement le GINGEMBRE TONIC devant douce moitié comme un vrai mixologue et servir.

Ramassez-vous à mesure.



Mettre au four les gratins de crevettes avec une minuterie de 15 minutes, commencer à manger



Apporter les crevettes au salon et poursuivre



Sortir la boîte de chocolat... vous connaissez la suite!

LES RECETTES VÉGANES

Risotto aux champignons sauvages

2 c à soupe d’huile d’olive

1 oignon haché

1 1/2 tasse de riz arborio 280 g

1 tasse de vin blanc 250 ml

1 c à café de sel

1/2 c à café d’huile de truffe

4 tasses de bouillon de légumes 1L

Faire chauffer le bouillon de légumes. Réserver.

Dans une casserole, faire suer l’oignon 4 minutes. Ajouter le riz et poursuivre la cuisson 2 minutes à feu moyen.

Déglacer avec le vin blanc et laisser réduire 2 minutes.

Ajouter le bouillon, environ 250 ml (1 tasse) à la fois, en remuant fréquemment jusqu'à ce que le liquide soit complètement absorbé entre chaque ajout.

Continuer à ajouter le bouillon progressivement jusqu’à ce que tout le bouillon soit absorbé.

Après environ 20 minutes, le riz devrait être al dente et le risotto devrait avoir une consistance crémeuse.

Ajouter le sel et l’huile de truffe.

La quantité de sel peut varier en fonction du bouillon de légumes utilisé.

Poêlée de champignons sauvages

113 g de shiitake

100 g de pleurotes

100 g de champignons de paris hachés

1/2 poireau haché

1/2 c à café de sel

2 c à soupe de sirop d’érable

1/2 c à café d’huile de truffe

Dans une casserole, faire revenir les champignons dans l’huile d’olive, à feu vif de 4 à 5 minutes en afin de permettre aux champignons de dorer, brasser le moins possible.

Ajouter de l’huile au besoin.

Ajouter le poireau haché et poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes.

Terminer en incorporant le sirop d’érable ainsi que l’huile de truffe.

Au moment de servir, déposer une portion de risotto dans un bol et garnir de champignons sauvages.

Fraises enrobées de chocolat

500 g de fraises

70 grammes de chocolat noir à 70% de cacao

2 c à soupe de graines de chanvre

2 c à soupe de noix de coco râpée

2 c à soupe de pistaches hachées

Faire fondre le chocolat au bain-marie en remuant doucement ou aux micro-ondes environ 1 minute.

Plonger chaque fraise dans le chocolat jusqu’au 2/3 puis dans la garniture de votre choix.

Déposer sur une plaque ou dans une assiette et mettre au réfrigérateur quelques minutes, le temps que le chocolat prenne.

Gâteau fondant au Chocolat

4 oz de chocolat vegan 85% de cacao 115 g

2/3 de tasse d’huile de coco désodorisée 160 ml + 2 c à table pour huiler les ramequins

1 1/2 tasse de pois chiches en conserve 240 g

1 tasse de lait de soya 250 ml

1 c à café de sel

1/2 c à café d’essence de vanille

1 c à café de poudre à pâte

1 tasse de sucre de canne 225 g

1/2 tasse de farine 65 g

Préchauffer le four à 375˚F 200˚C.

Huiler et enfariner 4 ramequins de 125 ml ou 1/2 tasse.

Dans une casserole, faire fondre à feu très doux le chocolat et l’huile de coco. Réserver.

Déposer les pois chiches dans un mélangeur, ajouter le lait de soya le sel, la poudre à pâte, l’essence de vanille, le sucre et broyer.

Ajouter la farine, le mélange de chocolat fondu et broyer de nouveau jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.

Verser le mélange dans les ramequins et réfrigérer jusqu'au moment de servir ou au minimum, 30 minutes.

Au moment de servir, enfourner et cuire de 5 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le centre des gâteaux soit coulant, mais que l’extérieur soit cuit.

Démouler en renversant dans une assiette et décorer de sucre à glacer et de fruits de saison.