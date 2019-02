«Il y en a du racisme au Québec» - Bernard Drainville

Étant lui-même père d’un enfant adopté en Corée il y a 15 ans, Bernard Drainville a été très ébranlé par les commentaires racistes que reçoit régulièrement Caroline Kim.

Caroline Kim a 39 ans et elle est née en Corée. À l’âge d’un an, elle a été adoptée par une famille québécoise. Depuis, elle a notamment vécu en Gaspésie, à Granby, à Sherbrooke et à Montréal.

Dans un article paru dans le magazine Vice, Caroline Kim y explique qu’elle a mis sur pied une page Facebook intitulée «Je ne suis pas raciste, mais» afin d’y dénoncer les insultes racistes qu’elle reçoit régulièrement. Elle croit que c’est en nommant ces expériences de racisme qu’on pourra les enrayer.