Au lendemain de manifestations monstres en France, les lycéens ont de nouveau pris la rue mercredi.

Ils réclament plus de ressources en éducation et déplore le mauvais état des lycées français.

Envoyé spécial de Cogeco Nouvelles à Paris, Carl Marchand témoigne de l'ambiance et la tension dans les rues de la Ville Lumière.