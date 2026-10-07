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Manifestations monstres

Mobilisation lycéenne en France: le Québec pourrait-il suivre le pas?

par Cogeco Média | Modifié le 7 octobre 2026 à 10:11

Mobilisation lycéenne en France: le Québec pourrait-il suivre le pas?
Après la France, le Québec? Manifestations significatives en cours à Paris. La contagion s'étendra-t-elle au Québec? Entrevue, analyse et images de notre envoyé spécial Carl Marchand. / Cogeco Média

Au lendemain de manifestations monstres en France, les lycéens ont de nouveau pris la rue mercredi.

Ils réclament plus de ressources en éducation et déplore le mauvais état des lycées français.

Envoyé spécial de Cogeco Nouvelles à Paris, Carl Marchand témoigne de l'ambiance et la tension dans les rues de la Ville Lumière.

À écouter

«La patience des policiers commence à être pas mal plus courte»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
0:00
4:25

Le mouvement étudiant français pourrait-il inspirer la jeunesse québécoise et faire des petits ici aussi?

C'est du moins ce que laissent croire des informations obtenues par l'animateur Patrick Lagacé.

À écouter

Mobilisation lycéenne: «Il y a des craintes que le mouvement s'étende ici aussi»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
0:00
21:12

Voici les images de ce qui se passe dans les rues de Paris présentement...

PHOTOS | Les lycéens prennent d'assaut la rue en France

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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Carl Marchand, envoyé spécial de l'émission Lagacé le matin, en France.

Source: Cogeco Média

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