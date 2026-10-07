Au lendemain de manifestations monstres en France, les lycéens ont de nouveau pris la rue mercredi.
Ils réclament plus de ressources en éducation et déplore le mauvais état des lycées français.
Envoyé spécial de Cogeco Nouvelles à Paris, Carl Marchand témoigne de l'ambiance et la tension dans les rues de la Ville Lumière.
Le mouvement étudiant français pourrait-il inspirer la jeunesse québécoise et faire des petits ici aussi?
C'est du moins ce que laissent croire des informations obtenues par l'animateur Patrick Lagacé.
Voici les images de ce qui se passe dans les rues de Paris présentement...
PHOTOS | Les lycéens prennent d'assaut la rue en France
Source: Cogeco Média
Source: Cogeco Média
Source: Cogeco Média
Source: Cogeco Média
Source: Cogeco Média
Source: Cogeco Média
Source: Cogeco Média
Source: Cogeco Média
Source: Cogeco Média
Source: Cogeco Média