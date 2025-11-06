Revers de 4-3 en prolongation contre les Devils

L'affrontement au sommet entre les deux meilleures équipes de l'Association de l'est de la LNH n'a pas déçu, jeudi, et, sans trop surprise, a nécessité de la prolongation.
Une perte de possession de la rondelle d'Alex Newhook a mené au but vainqueur de Jesper Bratt après 1:33 de jeu, permettant ainsi aux Devils du New Jersey de vaincre les Canadiens de Montréal 4-3.
Le Tricolore (9-3-2, 20 points) avait vu Oliver Kapanen (5e) lui donner les devants à mi-chemin du dernier tiers, mais Timo Meier a créé l'égalité pour les Devils (10-4-0, 20 points) avec 70 secondes à faire, et ce, à six contre cinq.
Outre Kapanen, Kirby Dach (4e) et Jake Evans (1er), dominant, ont inscrit les buts des Canadiens. Noah Doah, qui a disputé un fort match, a récolté deux mentions d'aide. Jakub Dobes a fait face à 28 rondelles. Le gardien a subi sa première défaite de la saison après six victoires.
La séquence de matchs consécutifs de Nick Suzuki avec au moins un point à pris fin à 12. Le capitaine avait visiblement gardé des séquelles du tir bloqué en fin de match contre les Flyers, mardi.
Hormis Bratt et Meier, Ondrej Palat et Cody Glass ont été les marqueurs des Devils. Jacob Markstrom a vu 19 tirs dirigés vers lui.
Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, samedi, afin d'affronter le Mammoth de l'Utah.
Buts rapides
Les Devils prennent les devants quand Alex Newhook et Oliver Kapanen entrent en collision à leur ligne bleue. Cody Glass en profite pour filer seul sur l'aile et déjouer Jakub Dobes d'un tir vir et précis.
À peine plus d'une minute plus tard, une rondelle décochée presque de la pointe par Kirby Dach ricoche sur un bâton et s'offre une trajectoire aérienne digne d'une «bombe» au football. La rondelle tombe dans le filet derrière le gardien des Devils: c'est 1-1. Deux buts en moins de trois minutes.
Les Devils ne tirent pas parti de plusieurs belles occasions de marquer par la suite, notamment lors d'un avantage numérique.
Deux pénalités rapprochées nous offrent ensuite une séquence à quatre contre quatre durant laquelle chaque gardien stoppe un adversaire lors d'une échappée. La période se termine ainsi.
Le deuxième tiers se déroule à vive allure et les occasions de marquer sont nombreuses.
Curieusement, c'est lors d'un jeu qui ne semblait pas dangereux que les Devils reprennent les devants par l'entremise de Ondrej Palat, à 8:05.
Inquiétude pour les Canadiens lorsqu'Ivan Demidov est atteint d'une rondelle. Il rate un tour sur son trio, mais revient pour un jeu de puissance qui ne produira rien.
Le Tricolore ramène les deux équipes à la case départ après seulement 59 secondes de jeu lorsque Jake Evans inscrit son premier but de la saison.
Disons que le gardien Jacob Markstrom aimerait revoir ce tir. Cadeau.
Le défenseur Jayden Struble n'aide pas la cause des siens avec deux pénalités à ses dépens. Heureusement, Dobes et l'unité défensive résistent.
Et Oliver Kapanen donne les devants aux Canadiens pour la première fois du match à 10:33 à l'aide d'un tir du revers.
Les Devils retirent leur gardien et ils font mouche à 6 contre 5. Dobes fait le premier arrêt, mais Timo Meier s'empare du retour avec 70 secondes à disputer à l'engagement.
Encore une fois, les Canadiens allaient devoir prolonger leur soirée de travail...