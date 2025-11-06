Revers de 4-3 en prolongation contre les Devils

L'affrontement au sommet entre les deux meilleures équipes de l'Association de l'est de la LNH n'a pas déçu, jeudi, et, sans trop surprise, a nécessité de la prolongation.

Une perte de possession de la rondelle d'Alex Newhook a mené au but vainqueur de Jesper Bratt après 1:33 de jeu, permettant ainsi aux Devils du New Jersey de vaincre les Canadiens de Montréal 4-3.

Le Tricolore (9-3-2, 20 points) avait vu Oliver Kapanen (5e) lui donner les devants à mi-chemin du dernier tiers, mais Timo Meier a créé l'égalité pour les Devils (10-4-0, 20 points) avec 70 secondes à faire, et ce, à six contre cinq.

Outre Kapanen, Kirby Dach (4e) et Jake Evans (1er), dominant, ont inscrit les buts des Canadiens. Noah Doah, qui a disputé un fort match, a récolté deux mentions d'aide. Jakub Dobes a fait face à 28 rondelles. Le gardien a subi sa première défaite de la saison après six victoires.

La séquence de matchs consécutifs de Nick Suzuki avec au moins un point à pris fin à 12. Le capitaine avait visiblement gardé des séquelles du tir bloqué en fin de match contre les Flyers, mardi.

Hormis Bratt et Meier, Ondrej Palat et Cody Glass ont été les marqueurs des Devils. Jacob Markstrom a vu 19 tirs dirigés vers lui.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, samedi, afin d'affronter le Mammoth de l'Utah.

Buts rapides

Les Devils prennent les devants quand Alex Newhook et Oliver Kapanen entrent en collision à leur ligne bleue. Cody Glass en profite pour filer seul sur l'aile et déjouer Jakub Dobes d'un tir vir et précis.

À peine plus d'une minute plus tard, une rondelle décochée presque de la pointe par Kirby Dach ricoche sur un bâton et s'offre une trajectoire aérienne digne d'une «bombe» au football. La rondelle tombe dans le filet derrière le gardien des Devils: c'est 1-1. Deux buts en moins de trois minutes.