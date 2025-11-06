 Aller au contenu
Hockey
Revers de 4-3 en prolongation contre les Devils

Les Canadiens s'inclinent lors d'un duel au sommet

par 98.5 Sports | Modifié le 6 novembre 2025 à 22:35

Les Canadiens s'inclinent lors d'un duel au sommet
Les Canadiens sont au New Jersey pour y affronter les Devils. / AP/Yuki Iwamura
Bon match!
Bon match! · Épisode
Avant-match | «Les Devils sont meilleurs que les Canadiens dans quelques départements»
0:00 / 4:39

L'affrontement au sommet entre les deux meilleures équipes de l'Association de l'est de la LNH n'a pas déçu, jeudi, et, sans trop surprise, a nécessité de la prolongation.

Une perte de possession de la rondelle d'Alex Newhook a mené au but vainqueur de Jesper Bratt après 1:33 de jeu, permettant ainsi aux Devils du New Jersey de vaincre les Canadiens de Montréal 4-3.

Le Tricolore (9-3-2, 20 points) avait vu Oliver Kapanen (5e) lui donner les devants à mi-chemin du dernier tiers, mais Timo Meier a créé l'égalité pour les Devils (10-4-0, 20 points) avec 70 secondes à faire, et ce, à six contre cinq.

Outre Kapanen, Kirby Dach (4e) et Jake Evans (1er), dominant, ont inscrit les buts des Canadiens. Noah Doah, qui a disputé un fort match, a récolté deux mentions d'aide. Jakub Dobes a fait face à 28 rondelles. Le gardien a subi sa première défaite de la saison après six victoires.

La séquence de matchs consécutifs de Nick Suzuki avec au moins un point à pris fin à 12. Le capitaine avait visiblement gardé des séquelles du tir bloqué en fin de match contre les Flyers, mardi.

Hormis Bratt et Meier, Ondrej Palat et Cody Glass ont été les marqueurs des Devils. Jacob Markstrom a vu 19 tirs dirigés vers lui.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, samedi, afin d'affronter le Mammoth de l'Utah.

Buts rapides

Les Devils prennent les devants quand Alex Newhook et Oliver Kapanen entrent en collision à leur ligne bleue. Cody Glass en profite pour filer seul sur l'aile et déjouer Jakub Dobes d'un tir vir et précis.

À peine plus d'une minute plus tard, une rondelle décochée presque de la pointe par Kirby Dach ricoche sur un bâton et s'offre une trajectoire aérienne digne d'une «bombe» au football. La rondelle tombe dans le filet derrière le gardien des Devils: c'est 1-1. Deux buts en moins de trois minutes.

Les Devils ne tirent pas parti de plusieurs belles occasions de marquer par la suite, notamment lors d'un avantage numérique.

Deux pénalités rapprochées nous offrent ensuite une séquence à quatre contre quatre durant laquelle chaque gardien stoppe un adversaire lors d'une échappée. La période se termine ainsi.

À écouter

Le 900e d'Ovi, Macklin Celebrini et Danièle Sauvageau

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
9:10

Le deuxième tiers se déroule à vive allure et les occasions de marquer sont nombreuses.

Curieusement, c'est lors d'un jeu qui ne semblait pas dangereux que les Devils reprennent les devants par l'entremise de Ondrej Palat, à 8:05.

Inquiétude pour les Canadiens lorsqu'Ivan Demidov est atteint d'une rondelle. Il rate un tour sur son trio, mais revient pour un jeu de puissance qui ne produira rien.

À écouter

Le jeu de puissance à la rescousse des Canadiens

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
0:00
6:08

Le Tricolore ramène les deux équipes à la case départ après seulement 59 secondes de jeu lorsque Jake Evans inscrit son premier but de la saison.

Disons que le gardien Jacob Markstrom aimerait revoir ce tir. Cadeau.

Le défenseur Jayden Struble n'aide pas la cause des siens avec deux pénalités à ses dépens. Heureusement, Dobes et l'unité défensive résistent.

Et Oliver Kapanen donne les devants aux Canadiens pour la première fois du match à 10:33 à l'aide d'un tir du revers.

Les Devils retirent leur gardien et ils font mouche à 6 contre 5. Dobes fait le premier arrêt, mais Timo Meier s'empare du retour avec 70 secondes à disputer à l'engagement.

Encore une fois, les Canadiens allaient devoir prolonger leur soirée de travail...

Vous aimerez aussi

«Les Canadiens doivent ramener leurs joueurs de centre plus profondément»
Le hockey des Canadiens
«Les Canadiens doivent ramener leurs joueurs de centre plus profondément»
0:00
4:25
«C'est comme ça qu'il gère ses affaires: on va l'encadrer» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«C'est comme ça qu'il gère ses affaires: on va l'encadrer» -Martin St-Louis
0:00
8:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.