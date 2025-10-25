Les Alouettes jouent leur dernier match de la saison régulière, samedi après-midi, contre les Blue Bombers à Winnipeg, alors que l'équipe montréalaise est qualifiée depuis déjà plusieurs semaines aux séries de fin de saison.

Étant donné la victoire des Tiger Cats de Hamilton face au Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi soir, les Oiseaux devront profiter de ce dernier match pour décrocher, avec une victoire ou une partie nulle, la première place de la division Est au terme de la saison.

C'est McLeod Bethel-Thompson qui occupe le poste de quart-arrière pour les troupes de Jason Maas.

Écoutez Le football des Alouettes, dès 15h, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, sur les plateformes de Cogeco Média.