Football
Le football des Alouettes

Alouettes 0 - Blue Bombers 3 (premier quart)

par 98.5 | Modifié le 25 octobre 2025 à 15:27

Les Alouettes jouent leur dernier match de la saison régulière, samedi, contre les Blue Bombers à Winnipeg. / Spencer Colby / La Presse canadienne

Les Alouettes jouent leur dernier match de la saison régulière, samedi après-midi, contre les Blue Bombers à Winnipeg, alors que l'équipe montréalaise est qualifiée depuis déjà plusieurs semaines aux séries de fin de saison. 

Étant donné la victoire des Tiger Cats de Hamilton face au Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi soir, les Oiseaux devront profiter de ce dernier match pour décrocher, avec une victoire ou une partie nulle, la première place de la division Est au terme de la saison.

C'est McLeod Bethel-Thompson qui occupe le poste de quart-arrière pour les troupes de Jason Maas. 

Écoutez Le football des Alouettes, dès 15h, avec Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc, sur les plateformes de Cogeco Média.

Déroulement de la rencontre

Premier quart

Les Blue Bombers ouvrent la marque dès leur première possession. Castillo réussit le placement à 12:22, sur une distance de 48 verges. 

Trevor Wilson est le nouveau quart-arrière des Blue Bombers, avec 10 minutes à faire au premier quart, en remplacement du vétéran Chris Streveler (1/2 pour 13 verges), blessé sur un jeu. 

Le défenseur Tony Jones a intercepté la passe de Bethel-Thompson, donnant le ballon à son offensive à la ligne de 39 dans la zone des Alouettes, à 9:03. 

Marc-Antoine Dequoy intercepte la passe de Jones dans la zone de touché, redonnant le ballon aux siens à la ligne de 9, avec 6:55 à faire au premier quart. 

... À suivre

