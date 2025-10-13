 Aller au contenu
Football
Victoire de 30-10 contre le Rouge et Noir

Une quatrième victoire de suite pour les Alouettes

par 98.5 Sports | Modifié le 13 octobre 2025 à 16:12

Une quatrième victoire de suite pour les Alouettes
Le quart des Alouettes, Davis Alexander / PC/Graham Hughes.

Un botté ramené pour un touché par Marc-Antoine Dequoy a rapidement tonné le ton au premier quart et les Alouettes de Montréal n'ont jamais été inquiétés par la suite, l'emportant 30-10 contre le Rouge et Noir d'Ottawa au stade Percival-Molson devant 23 035, lundi après-midi.

Outre le majeur inscrit par l'unité défensive, les Alouettes (9-7) ont vu Austin Mack inscrire un touché de 47 verges à la suite d'une passe de Davis Alexander.

Jose Carlos Maltos a apporté sa contribution avec cinq bottés de précision (53, 48, 47, 14 et 47 verges), tandis que Joseph Zema a ajouté un simple. Les Alouettes ont ainsi remporté une quatrième victoire d'affilée.

Le quart Davis Alexander a complété 23 de ses 30 tentatives de passes pour 240 verges de gains et un touché. Mack a effectué cinq attrapés pour 87 verges et un touché, tandis que Tyson Philot captait six fois le ballon pour 40 verges.

Dans le champ-arrière, Stevie Scott III et Eno Benjamin ont amassé 90 verges au sol en 12 courses.

Dustin Crum n'a récolté que 169 verges de gains à l'aide de 19 passes complétées pour le Rouge et Noir (4-12), lui qui a été victime de quatre sacs de la défense des Alouettes. William Stanback a amassé 73 verges en 11 courses et il a inscrit le seul touché des siens (non converti). Le Rouge et Noir a complété avec un placement de 39 verges et un simple.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Si c'est pas le meilleur match, c'est l'un des meilleurs de la saison»
Le Football des Alouettes
«Si c'est pas le meilleur match, c'est l'un des meilleurs de la saison»
0:00
4:49
«J'adore le terrain large: ça devient un avantage» -Davis Alexander
Les amateurs de sports
«J'adore le terrain large: ça devient un avantage» -Davis Alexander
0:00
24:43
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00