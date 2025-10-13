Victoire de 30-10 contre le Rouge et Noir

Un botté ramené pour un touché par Marc-Antoine Dequoy a rapidement tonné le ton au premier quart et les Alouettes de Montréal n'ont jamais été inquiétés par la suite, l'emportant 30-10 contre le Rouge et Noir d'Ottawa au stade Percival-Molson devant 23 035, lundi après-midi.

Outre le majeur inscrit par l'unité défensive, les Alouettes (9-7) ont vu Austin Mack inscrire un touché de 47 verges à la suite d'une passe de Davis Alexander.

Jose Carlos Maltos a apporté sa contribution avec cinq bottés de précision (53, 48, 47, 14 et 47 verges), tandis que Joseph Zema a ajouté un simple. Les Alouettes ont ainsi remporté une quatrième victoire d'affilée.

Le quart Davis Alexander a complété 23 de ses 30 tentatives de passes pour 240 verges de gains et un touché. Mack a effectué cinq attrapés pour 87 verges et un touché, tandis que Tyson Philot captait six fois le ballon pour 40 verges.

Dans le champ-arrière, Stevie Scott III et Eno Benjamin ont amassé 90 verges au sol en 12 courses.

Dustin Crum n'a récolté que 169 verges de gains à l'aide de 19 passes complétées pour le Rouge et Noir (4-12), lui qui a été victime de quatre sacs de la défense des Alouettes. William Stanback a amassé 73 verges en 11 courses et il a inscrit le seul touché des siens (non converti). Le Rouge et Noir a complété avec un placement de 39 verges et un simple.