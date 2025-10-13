D'une valeur de 70,8 M$

Lane Hutson a signé une prolongation de contrat d'une valeur de 70.8 millions de dollars pour les huit prochaines saisons avec le Tricolore.

Le lauréat du trophée Calder touchera donc un salaire annuel moyen de 8.85 millions de dollars.

Écoutez les Amateurs de sports avec Mario Langlois à compter de 18h30 pour connaître tous les détails.

Lane Hutson a rapporté 66 points en 82 matchs pour son équipe lors de la saison 2024-2025, un record pour un défenseur pour la franchise montréalaise.

Avec ses 60 mentions d'aide récoltées l'année dernière, il a égalé le record de la Ligue nationale de hockey établi par Larry Murphy en 1980-1981.