 Aller au contenu
Hockey
D'une valeur de 70,8 M$

Lane Hutson signe une prolongation de contrat de huit ans

par 98.5 | Modifié le 13 octobre 2025 à 14:19

Lane Hutson signe une prolongation de contrat de huit ans
Le défenseur de 21 ans Lane Hutson a signé une prolongation de contrat d'une valeur de 70.8 millions de dollars pour les huit prochaines saisons avec le Tricolore. / Nick Wass / La Presse Canadienne

À écouter

«Dans les circonstances, je pense que c'est une bonne entente» -Mario Langlois

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

0:00
11:39

Lane Hutson a signé une prolongation de contrat d'une valeur de 70.8 millions de dollars pour les huit prochaines saisons avec le Tricolore. 

Le lauréat du trophée Calder touchera donc un salaire annuel moyen de 8.85 millions de dollars.

Écoutez les Amateurs de sports avec Mario Langlois à compter de 18h30 pour connaître tous les détails.

Lane Hutson a rapporté 66 points en 82 matchs pour son équipe lors de la saison 2024-2025, un record pour un défenseur pour la franchise montréalaise.

Avec ses 60 mentions d'aide récoltées l'année dernière, il a égalé le record de la Ligue nationale de hockey établi par Larry Murphy en 1980-1981.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Plus ça change, plus c'est pareil pour les Sabres» -Dany Dubé
Le hockey des Canadiens
«Plus ça change, plus c'est pareil pour les Sabres» -Dany Dubé
0:00
8:02
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00