Gain de 5-1 contre les Red Wings

Durant le camp préparatoire des Canadiens de Montréal, plusieurs observateurs se demandaient comment Zachary Bolduc allait s'intégrer avec le Tricolore et quel allait être le rendement d'Oliver Kapanen sur une base régulière.

On commence à avoir les réponses. Et elles sont plus que positives.

Bolduc a inscrit ses deuxième et troisième buts en deux rencontres, Kapanen a fait mouche pour un deuxième match consécutif, jeudi, et les Canadiens ont vaincu les Red Wings au compte de 5-1, à Detroit.

Outre Bolduc (2e, 3e) et Kapanen (2e), Mike Matheson (1er) et Juraj Slafkovsky (1er) - en avantage d'un homme - ont complété la marque pour le Tricolore (1-1-0, 2 points). Matheson a ajouté une mention d'aide tandis que Nick Zuzuki a récolté deux passes. Pas moins de 12 joueurs des Canadiens se sont inscrits à la feuille de pointage. Jakub Dobes a excellé, n'accordant qu'un but sur 31 tirs.

Dylan Larkin (1er), lors d'un jeu de puissance, a évité le jeu blanc aux Red Wings qui ont bien mal entrepris la 100e saison de leur histoire. John Gibson, délaissé par sa défensive, a accordé cinq buts avant de céder sa place.

Les Canadiens ont été opportunistes avec cinq buts sur seulement 17 tirs. Ils termineront leur périple de trois matchs à l'étranger, samedi, en affrontant les Blackhawks, à Chicago.

Les Red Wings en avant

Les Red Wings célèbrent leur centenaire cette année et ils amorcent les réjouissances en ouvrant la marque en avantage numérique - pénalité à Noah Dobson - par l'entremise de Dylan Larkin, à 3:50.

Les Canadiens ont l'occasion de riposter de la même manière quelques instants plus tard, mais ils n'en profitent pas.

Ce n'est que partie remise. Quelques minutes plus tard, Brendan Gallagher fait une passe superbe à Zachary Bolduc qui crée l'égalité avec un tir aussi vif que précis: c'est 1-1 à 10:14.