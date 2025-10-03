 Aller au contenu
Politique provinciale
Politique provinciale

«C'est un peu normal un moment donné qu'on fasse des erreurs» -François Legault

par 98.5 | Modifié le 3 octobre 2025 à 14:13

«C'est un peu normal un moment donné qu'on fasse des erreurs» -François Legault
L'animateur Paul Arcand. / Cogeco Média
Les grandes entrevues de Paul Arcand
Les grandes entrevues de Paul Arcand · Épisode 1
François Legault : «C'est un peu normal un moment donné qu'on fasse des erreurs»
0:00 / 1:00:28

Dans une longue entrevue, le premier ministre du Québec, François Legault, répond aux questions de Paul Arcand.

Malgré les sondages qui montrent une insatisfaction dans le tapis, il écarte toute idée de démission. «Je suis là pour gagner» en 2026, souligne-t-il.

François Legault croit être l'homme de la situation face aux «défis critiques» à venir, notamment en raison de l'incertitude économique liée à Donald Trump.

Sur le plan économique, François Legault défend son bilan, admettant toutefois avoir «fait des erreurs» sur certains dossiers. Il soutient que le Québec s'est mieux tiré d'affaires que le reste du Canada, affirmant que «sur 7 ans, on a battu tous les indicateurs de l’Ontario, sauf l’augmentation du prix des maisons».

Le premier ministre livre aussi un message ferme sur les questions identitaires, déclarant que «les Québécois n’aiment pas ça voir des hommes à genoux faire une prière de rue, ce n'est pas ça le Québec».

Dans cet entretien, il se prononce aussi sur l’immigration. Selon lui, il y a trop d’immigrants à Montréal et notre capacité de les accueillir est dépassée.

