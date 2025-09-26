Négociations ardues

Les négociations entre Québec et les fédérations de médecins demeurent difficiles. Plusieurs acteurs du milieu s'impatientent et se questionnent à savoir pourquoi le gouvernement Legault ne fait pas appel à l'arbitrage.

Dans une entrevue avec Michel Langevin sur les ondes de Cogeco Gatineau, le premier ministre François Legault a abordé plusieurs enjeux qui retiennent l'attention, dont cette négociation avec les médecins.

Écoutez le premier ministre François Legault qui explique pourquoi son gouvernement ne veut pas se tourner vers l'arbitrage.