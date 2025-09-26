Négociations ardues

Les négociations entre Québec et les fédérations de médecins demeurent difficiles. Plusieurs acteurs du milieu s'impatientent et se questionnent à savoir pourquoi le gouvernement Legault ne fait pas appel à l'arbitrage.
Dans une entrevue avec Michel Langevin sur les ondes de Cogeco Gatineau, le premier ministre François Legault a abordé plusieurs enjeux qui retiennent l'attention, dont cette négociation avec les médecins.
Écoutez le premier ministre François Legault qui explique pourquoi son gouvernement ne veut pas se tourner vers l'arbitrage.
«Un processus d'arbitrage, ça vient décider, à la place du gouvernement, combien on paie. Donc, il y a un risque. On gère l'argent des contribuables, on n'est pas pour aller dire qu'on s'en va au casino et qu'on va gager avec l'arbitre. C'est au gouvernement de décider combien on paie les médecins en fonction de la capacité de payer des contribuables québécois.»
Parmi les autres sujets abordés lors de cette entrevue, François Legault discute notamment des enjeux du système de santé en Outaouais et de la crise de l'itinérance qui touche l'ensemble des régions de la province.