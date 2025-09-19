Le Québec maintenant

 Aller au contenu
Vindredi groovy spécial chansons d'automne

par 98.5 | Modifié le 19 septembre 2025 à 17:07

Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Consultez la liste des vins et chansons du Vindredi groovy du 19 septembre 2025 au Québec maintenant.

Les vins de la semaine:

  1. Pour une mise en bouche pétillante: Ruffino Lumina Prosecco Rosé Extra Dry | Vin mousseux rosé | 750 ml | Italie, Vénétie | Cépages : Glera 85 %, Pinot noir 15 % | Pastille de goût : Fruité et doux | 19,95$
  2. Pour un généreux vin blanc: Villadoria Argo Langhe Bianco | Vin blanc | 750 ml | Italie, Piémont  | Cépages : Arneis 70 %, Chardonnay 30 % | Pastille de goût : Fruité et vif | 17,95$

  3. Rafraîchissant vin rouge pour l’apéro: Rift 69 Beaujolais-Villages 2024 | Vin rouge | 750 ml | France, Beaujolais | Cépages : Gamay 100 % | Pastille de goût : Fruité et léger | 19,45$

  4. On souligne la Semaine du Barolo 2021: Fontanafredda Barolo 2021 | Vin rouge | 750 ml | Italie, Piémont | Cépages : Nebbiolo 100 % | Pastille de goût : Aromatique et charnu | 34,75

Liste des chansons de la semaine:

  • Toune d’automne- Les Cowboys fringants
  • La lune d‘automne- Michel Rivard  
  • Octobre- Francis Cabrel
  • Harvest Moon- Neil Young
  • L’été Indien -Joe Dassin 
  • September - Earth, Wind and Fire
  • The Autumn leaves- Nat King Cole
  • C’est en septembre – Gilbert Bécaud
  • California Dreamin’  - The Mamas and the Papas
  • Automne - Alexandra Stréliski
  • November Rain – Guns n’ Roses
  • Dehors Novembre- Les Colocs
  • Wake Me Up When September Ends – Green Day
  • It’s Raining Men – The Weather Girls

