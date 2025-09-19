Le Québec maintenant

Consultez la liste des vins et chansons du Vindredi groovy du 19 septembre 2025 au Québec maintenant.
Les vins de la semaine:
- Pour une mise en bouche pétillante: Ruffino Lumina Prosecco Rosé Extra Dry | Vin mousseux rosé | 750 ml | Italie, Vénétie | Cépages : Glera 85 %, Pinot noir 15 % | Pastille de goût : Fruité et doux | 19,95$
- Pour un généreux vin blanc: Villadoria Argo Langhe Bianco | Vin blanc | 750 ml | Italie, Piémont | Cépages : Arneis 70 %, Chardonnay 30 % | Pastille de goût : Fruité et vif | 17,95$
-
Rafraîchissant vin rouge pour l’apéro: Rift 69 Beaujolais-Villages 2024 | Vin rouge | 750 ml | France, Beaujolais | Cépages : Gamay 100 % | Pastille de goût : Fruité et léger | 19,45$
- On souligne la Semaine du Barolo 2021: Fontanafredda Barolo 2021 | Vin rouge | 750 ml | Italie, Piémont | Cépages : Nebbiolo 100 % | Pastille de goût : Aromatique et charnu | 34,75
Liste des chansons de la semaine:
- Toune d’automne- Les Cowboys fringants
- La lune d‘automne- Michel Rivard
- Octobre- Francis Cabrel
- Harvest Moon- Neil Young
- L’été Indien -Joe Dassin
- September - Earth, Wind and Fire
- The Autumn leaves- Nat King Cole
- C’est en septembre – Gilbert Bécaud
- California Dreamin’ - The Mamas and the Papas
- Automne - Alexandra Stréliski
- November Rain – Guns n’ Roses
- Dehors Novembre- Les Colocs
- Wake Me Up When September Ends – Green Day
- It’s Raining Men – The Weather Girls