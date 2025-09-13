Le Football de la LCF

Déroulement de la rencontre

Premier quart

Les Alouettes sont les premiers à s’inscrire au pointage grâce à un placement de 52 verges réussi par José Maltos Diaz.

Les Roughriders répliquent rapidement avec un botté de précision, mais les Alouettes ne se laissent pas intimider.

McLeod Bethel-Thompson complète une passe de 35 verges à Tyson Philpot, qui s’élance sur 24 verges supplémentaires avant de franchir la zone des buts.

Les Alouettes reprennent ainsi l’avance 10 à 3 grâce au quatrième touché de la saison de Philpot.

Un peu plus tard dans ce premier quart, le botteur des Alouettes tente un placement de 54 verges, mais le ballon heurte le poteau. Maltos Diaz rate ainsi son premier botté de plus de 50 verges cette saison.

Deuxième quart

Tôt dans ce deuxième quart, les Alouettes parviennent à faire taire l’une des foules les plus bruyantes du circuit canadien en accentuant leur avance sur les Roughriders.

Shea Patterson réussit une faufilade près de la zone des buts, permettant aux Alouettes de prendre les devants 17-3.

L’énergie de la foule renaît quelques instants plus tard, alors que Trevor Harris réussit une passe à KeeSean Johnson à 18 verges de la zone des buts.

Johnson profite d’une bévue défensive des Alouettes pour se faufiler et inscrire son troisième touché de la rencontre.

Le quart-arrière des Roughriders a réussi, sur cette séquence, sa 200ᵉ passe de touché en carrière.

Après avoir raté son deuxième botté de la rencontre plus tôt au deuxième quart, Maltos Dias renoue avec ses bonnes habitudes.

Le botteur a ajouté trois points à la fiche des Alouettes grâce à un coup de pied réussi depuis la ligne de 47 verges.

À 25 secondes de la fin du quart, Tyson Philpot inscrit son deuxième touché de la rencontre en captant une passe de 18 verges de McLeod Bethel-Thompson dans la zone des buts.

Après 30 minutes de jeu, les Alouettes regagnent le vestiaire avec une avance confortable de 28 à 10.

Mi-temps