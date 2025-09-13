Le Football de la LCF

Face aux Roughriders à Regina, les Alouettes tentent de renouer avec la victoire après cinq revers consécutifs. Si cette série de défaites se poursuit, la bande de Marc-Antoine Dequoy pourrait voir sa place en séries éliminatoires compromise.
Bonne nouvelle toutefois : l’équipe récupère son deuxième quart-arrière, McLeod Bethel-Thompson.
La troupe de Jason Maas avait dû s’en remettre à son quatrième, puis même à son cinquième quart lors du dernier match.
La tâche s’annonce néanmoins ardue pour Bethel-Thompson, qui n’a remporté qu’une seule victoire en cinq départs cette saison.
Avec une fiche de 10 victoires et 2 défaites, les Roughriders figurent parmi les puissances du circuit.
Dans un tel contexte, les Alouettes peuvent-elles vraiment mettre fin à leur pire séquence en sept ans?
Déroulement de la rencontre
Premier quart
Les Alouettes sont les premiers à s’inscrire au pointage grâce à un placement de 52 verges réussi par José Maltos Diaz.
Les Roughriders répliquent rapidement avec un botté de précision, mais les Alouettes ne se laissent pas intimider.
McLeod Bethel-Thompson complète une passe de 35 verges à Tyson Philpot, qui s’élance sur 24 verges supplémentaires avant de franchir la zone des buts.
Les Alouettes reprennent ainsi l’avance 10 à 3 grâce au quatrième touché de la saison de Philpot.
Un peu plus tard dans ce premier quart, le botteur des Alouettes tente un placement de 54 verges, mais le ballon heurte le poteau. Maltos Diaz rate ainsi son premier botté de plus de 50 verges cette saison.
Deuxième quart
Tôt dans ce deuxième quart, les Alouettes parviennent à faire taire l’une des foules les plus bruyantes du circuit canadien en accentuant leur avance sur les Roughriders.
Shea Patterson réussit une faufilade près de la zone des buts, permettant aux Alouettes de prendre les devants 17-3.
L’énergie de la foule renaît quelques instants plus tard, alors que Trevor Harris réussit une passe à KeeSean Johnson à 18 verges de la zone des buts.
Johnson profite d’une bévue défensive des Alouettes pour se faufiler et inscrire son troisième touché de la rencontre.
Le quart-arrière des Roughriders a réussi, sur cette séquence, sa 200ᵉ passe de touché en carrière.
Après avoir raté son deuxième botté de la rencontre plus tôt au deuxième quart, Maltos Dias renoue avec ses bonnes habitudes.
Le botteur a ajouté trois points à la fiche des Alouettes grâce à un coup de pied réussi depuis la ligne de 47 verges.
À 25 secondes de la fin du quart, Tyson Philpot inscrit son deuxième touché de la rencontre en captant une passe de 18 verges de McLeod Bethel-Thompson dans la zone des buts.
Après 30 minutes de jeu, les Alouettes regagnent le vestiaire avec une avance confortable de 28 à 10.
Mi-temps
Troisième quart
À un peu moins de huit minutes de la fin du quart, les Alouettes accentuent leur avance de trois points.
Avec un peu moins de trois minutes à jouer, les Roughriders reviennent dans la partie. Tommy Stevens réussit une faufilade du quart, réduisant l’écart avec les Alouettes à deux touchés (14 verges).
Quatrième quart
McLeod Bethel-Thompson et Tyson Philpot placent les Alouettes dans une position très avantageuse, en avançant le ballon de 77 verges au début du dernier quart.
Shea Patterson réussit une deuxième faufilade, permettant aux Alouettes de prendre les devants 38 à 17.
Mais les Roughriders n’ont pas dit leur dernier mot ! Après un essai infructueux, A. J. Ouellette réussit une faufilade du quart, inscrivant son sixième touché de la saison.
Avec un peu plus de quatre minutes à jouer, McLeod Bethel-Thompson rejoint Tyler Snead dans la zone des buts. Le ballon lui glisse des mains, mais qu’à cela ne tienne : le joueur de ligne Donald Ventrelli sécurise le ballon.
Ventrelli devient ainsi le premier joueur de ligne offensive à inscrire un touché pour les Alouettes depuis Kristian Matte en 2018.
Mais encore une fois, la meilleure équipe de la LCF n’a pas dit son dernier mot.
Jake Meier lance une passe de 15 verges à Dohnte Meyers, qui parcourt ensuite les 32 verges restantes jusqu’à la zone des buts.
Plus de détails à venir...