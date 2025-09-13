 Aller au contenu
François Legault en entrevue au FM93 et au 98.5

Le PM discute remaniement, élections, bureaucratie, 3e lien

par Cogeco Média | Modifié le 13 septembre 2025 à 06:50

Le premier ministre et chef de la CAQ, François Legault, lors d'une entrevue accordée à l'animateur du 98.5, Patrick Lagacé. / Cogeco Média

«Pas le temps de niaiser» -François Legault

«Il faut enlever des milliers de postes dans la bureaucratie» -François Legault

François Legault a procédé cette semaine à un important remaniement ministériel. Comment le premier ministre entend-il insuffler un nouveau souffle à la Coalition avenir Québec (CAQ), à un an des élections provinciales, alors que son parti perd des plumes dans les intentions de vote? Quelles sont ses priorités?

Écoutez le premier ministre du Québec, François Legault, qui a accordé deux entrevues distinctes à l’émission du FM93, Trudeau-Landry, jeudi, et l’autre le lendemain à Lagacé le matin, au 98.5.

Dans ses deux entretiens, le chef de la CAQ a abordé son rôle au sein du parti d’ici aux élections prévues en octobre 2026. M. Legault est sans équivoque : malgré la baisse marquée de la CAQ dans les intentions de vote, il sera toujours à la tête du parti l’automne prochain. Dans la foulée, il a expliqué la portée du remaniement ministériel effectué cette semaine.

Par ailleurs, il est aussi question du troisième lien entre Lévis et Québec, devenu une véritable patate chaude pour le gouvernement depuis les élections de 2022.

La petite controverse entourant le surnom de «Cruella» que M. Legault a attribué à France-Élaine Duranceau, nouvellement nommée ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État, puis présidente du Conseil du trésor, est aussi abordée…

La taille de l’État

Au cours de ses deux entretiens, le premier ministre affirme aussi que son équipe doit absolument s’attaquer à la taille de l’État.

«Il faut enlever des milliers de postes dans l’administration, dans la bureaucratie, a-t-il dit à l’animateur Patrick Lagacé. On est rendus là au Québec. [...] Ça fait plusieurs mois que j’y travaille. Je vais livrer des résultats dans les prochains mois. On va avoir des annonces.»

François Legault

