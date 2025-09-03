 Aller au contenu
Société
Un balado de l’espace Paul Arcand – Cogeco Média

«La nuit où j’ai failli mourir» en nomination pour le prix Judith-Jasmin

par 98.5 | Modifié le 3 septembre 2025 à 06:18

Le balado «La nuit où j’ai failli mourir» est diffusé sur l’espace Paul Arcand. / Cogeco Média

Toute l’équipe de Cogeco Média est extrêmement fière d’annoncer que notre collègue et journaliste Bénédicte Lebel est en nomination pour le prix Judith-Jasmin 2024, prestigieuse distinction remise par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). 

Cette nomination reconnaît l’excellence du travail réalisé pour le balado La nuit où j’ai failli mourir, qui est diffusé sur l’espace Paul Arcand de Cogeco Média. 

Dans cette série d’une grande sensibilité, des survivantes de tentatives de féminicide livrent leurs témoignages avec courage, pour sensibiliser et prévenir d’autres drames.

Avec rigueur, humanité et créativité, Bénédicte Lebel donne une voix à celles qu’on entend trop peu. 

Voici les personnes qui ont travaillé de très près sur le projet :

  • Idée originale, scénarisation et animation : Bénédicte Lebel
  • Réalisation et montage : Sébastien Lapierre
  • Production au contenu : Jessyka Dumulong

Ce balado a été sélectionné dans les finalistes pour le prix Judith-Jasmin 2024, dont les gagnants seront connus à l'automne.

Une cérémonie entourant le prix aura lieu le 8 novembre à Rivière-du-Loup, dans le cadre du congrès annuel de la FPJQ.

Le synopsis du balado La nuit où j’ai failli mourir

À la suite des témoignages courageux de Sabrina, Gabrielle, Anita et Maryse, de nombreux éléments méritent d’être approfondis. Quelles sont les différentes formes de violence conjugale? Comment identifier le contrôle coercitif? Comment préparer sa séparation? Comment peut-on prévenir les féminicides? On en discute avec Claudine Thibaudeau de SOS Violence Conjugale, Amélie Bois du département de Lutte à la violence entre partenaires intimes à la Sûreté du Québec et avec Karine Messier Newman du Carrefour sécurité en violence conjugale. 

