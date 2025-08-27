 Aller au contenu
Tennis
Victoire en trois manches

Leylah Fernandez qualifiée pour le troisième tour

par 98.5 Sports | Modifié le 28 août 2025 à 00:05

Leylah Fernandez / AP/Yuki Iwamura

Leylah Fernandez a atteint le troisième tour des Internationaux de tennis des États-Unis.

La Québécoise a vaincu la Française Elsa Jacquemot en trois manches de 2-6, 6-3 et 6-2.

Complètement dominée lors de la première manche, Fernandez a fait basculer le match dans les deux suivantes grâce à une plus grande variété de coups.

Elle atteint le troisième tour à New York pour la première fois depuis son formidable parcours qui l'avait mené en finale en 2021. 

Fernandez affrontera au prochain tour la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka qui a battu Polina Kudermetova en deux manches de 7-6 et 6-2 en fin de soirée.

