Cogeco Inc. est ravie d'annoncer la nomination de Caroline Jamet au poste de présidente de Cogeco Média. Elle entrera en fonction le 3 février 2025.

Mme Jamet est une dirigeante chevronnée du secteur des médias et du divertissement, qui a fait ses preuves.

Au début de sa carrière chez L'Équipe Spectra, elle est devenue une influenceuse clé dans le paysage culturel québécois, jouant un rôle vital dans la croissance et la reconnaissance nationale et internationale du Festival de Jazz de Montréal et des FrancoFolies de Montréal.

Chez Gesca, alors propriétaire de La Presse, elle a assumé la direction commerciale de deux divisions d'édition et a été profondément impliquée dans la transformation numérique du journal.

Plus récemment, Mme Jamet a dirigé les secteurs francophones de la radio et de l'audio de Radio-Canada, où elle a augmenté les parts de marché et dirigé le développement de sa stratégie numérique.