Les entreprises Cogeco et Bell Média demandent au CRTC d'intervenir pour empêcher Québecor de diffuser le contenu de QUB radio sur les ondes du 99,5 FM qui appartient à Leclerc Communication.

Cogeco et Bell affirment que Québecor et Leclerc Communication agissent illégalement et contreviennent de manière flagrante aux lois et règlements en vigueur en matière de radiodiffusion.

On soutient que Québecor, via un stratagème qui lui permet de prendre le contrôle effectif du 99,5 FM, contourne délibérément la politique du CRTC qui interdit à une entreprise de posséder à la fois des journaux, des stations de télévision et des stations de radio dans un même marché.

Cogeco et Bell réclament donc l'intervention ferme et immédiate du CRTC dans ce dossier.