Concert concept

Et l’inverse est tout aussi vrai.

La participation vocale à un concert d’Iron Maiden est exemplaire et cela s’est avéré sur une foule de chansons, que ce soit Can I Play with Madness, Fear of the Dark, Iron Maiden ou The Trooper.

Le bassiste Steve Harris, ainsi que les guitaristes David Murray, Adrian Smith et Janik Gers ont fait preuve d’une cohésion et d’une excellence remarquables. Il fallait entendre les solos, les crescendos et toutes les variantes stylistiques... Quant au batteur Nicko McBain, si sa frappe est forcément un peu moindre qu’il y a 20 ans – il a 70 ans, quand même -, il est encore un formidable métronome.

En définitive, la Vierge de fer semble résister à l’usure du temps. Et même quand le groupe décide de se payer une tournée concept qui fait la part belle aux raretés et aux nouveautés, même les plus irréductibles admirateurs du groupe sont charmés.

À preuve, cet échange entendu entre deux spectateurs à la sortie du Centre Bell. Le premier, pas un assidu aux concerts de Maiden, soulignant à l’autre, un amateur de longue date, qu’il ne manquait pas tant de classiques dans le concert.

«Non, non», a répliqué l’irréductible. Il manquait des grosses tounes. Beaucoup, même. Mais c’était malade!»