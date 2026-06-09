Le PQ veut l'annulation du projet de TGV

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a déclaré lundi qu'il s'opposait au projet de TGV Québec-Toronto et a promis de l'annuler s'il était élu.

Il justifie cette position par des coûts jugés excessifs et estime que ces fonds seraient mieux investis dans l'entretien des infrastructures existantes et dans le transport collectif local.

Écoutez Louis Lacroix, correspondant parlementaire à l’Assemblée nationale du Québec à Québec, en discuter mardi au micro de l'animateur Philippe Cantin.