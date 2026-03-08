Victoire de 4-3 à Los Angeles

Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match face aux Kings par la marque de 4-3, samedi soir à Los Angeles.
Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre difficile pour l'équipe, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
Les Canadiens de Montréal ont remporté leur match face aux Kings par la marque de 4-3, samedi soir à Los Angeles.
Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre difficile pour l'équipe, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.