Société
Journée internationale des droits des femmes

«Aucun pays n'a atteint la pleine égalité juridique entre hommes et femmes»

par 98.5

le 8 mars 2026 07:27

Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Caroline Bertrand / Cogeco Média

C'est en ce dimanche 8 mars que se tient la Journée internationale des droits des femmes, décrétée par l'ONU en 1977.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque. 

«L'objectif de cette journée c'est de dénoncer les discriminations, les inégalités, les violences vécues par les femmes encore à ce jour. C'est l'occasion aussi de souligner les accomplissements et d'effectuer des réflexions sur ce qui peut être fait. L'ONU a déclaré qu'encore aucun pays n'a atteint la pleine égalité juridique entre les hommes et les femmes. À l'échelle mondiale, les femmes ne bénéficient que de 64 % des droits juridiques des hommes».

Caroline Bertrand

Aussi dans ce segment : 

  • En Iran, la désignation d’un nouveau guide suprême dont le nom n'a pas été dévoilé pour l'instant
  • Restaurant Noma à Copenhague : une importante enquête du New York Times dévoile les mauvais comportements du chef de l'établissement coté trois étoiles au Michelin

