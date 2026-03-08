C'est en ce dimanche 8 mars que se tient la Journée internationale des droits des femmes, décrétée par l'ONU en 1977.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter lors de sa revue de presse à l'émission Signé Lévesque.
«L'objectif de cette journée c'est de dénoncer les discriminations, les inégalités, les violences vécues par les femmes encore à ce jour. C'est l'occasion aussi de souligner les accomplissements et d'effectuer des réflexions sur ce qui peut être fait. L'ONU a déclaré qu'encore aucun pays n'a atteint la pleine égalité juridique entre les hommes et les femmes. À l'échelle mondiale, les femmes ne bénéficient que de 64 % des droits juridiques des hommes».
Aussi dans ce segment :
- En Iran, la désignation d’un nouveau guide suprême dont le nom n'a pas été dévoilé pour l'instant
- Restaurant Noma à Copenhague : une importante enquête du New York Times dévoile les mauvais comportements du chef de l'établissement coté trois étoiles au Michelin