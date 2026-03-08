À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
«Je veux prendre ce moment pour saluer le travail des femmes en information. Les journalistes, les chefs d'antenne, mais surtout les correspondantes à l'étranger, qui sont absolument sensationnelles. Et sur CNN, il y a des correspondantes incroyables aussi qui mettent leur vie en jeu. Donc non pas que je n’en reviens pas, mais je voulais juste prendre un moment là pour dire qu'elles sont exceptionnelles.»