Steven Guilbeault, qui a claqué la porte du cabinet Carney, persiste et signe concernant son désaccord sur l’entente signée entre Ottawa et l’Alberta concernant un nouvel oléoduc.

L’ex-ministre de l’Environnement, qui siège toujours comme député libéral, a signé une lettre ouverte dans La Presse mardi.

Il affirme que cette entente sur l’énergie, présentée comme un grand compromis, est en fait une vente au rabais.

