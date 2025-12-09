 Aller au contenu
Société
Lettre ouverte dans La Presse

Environnement: «Steven Guilbeault envoie une autre tomate à son gouvernement»

Le tour d'horizon de Patrick Lagacé

Steven Guilbeault, qui a claqué la porte du cabinet Carney, persiste et signe concernant son désaccord sur l’entente signée entre Ottawa et l’Alberta concernant un nouvel oléoduc. 

L’ex-ministre de l’Environnement, qui siège toujours comme député libéral, a signé une lettre ouverte dans La Presse mardi. 

Il affirme que cette entente sur l’énergie, présentée comme un grand compromis, est en fait une vente au rabais. 

Écoutez Patrick Lagacé commenter ce dossier et une foule de sujets avec son équipe dans le cadre de son tour d’horizon de l’actualité, mardi. 

«Steven Guilbeault envoie une autre tomate à son gouvernement. [...] Je le regarde aller, il y a une part de courage dans ce qu’il fait, bien évidemment. Cependant, s’il n’était pas dans un gouvernement minoritaire, s’il était dans un gouvernement majoritaire, pas mal sûr que Steven Guilbeault serait expulsé de son caucus. Pour l’instant, on semble tolérer dans l’équipe de Mark Carney.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Hydro-Québec est passé près de faire du délestage en raison de la vague de froid;
  • Air Transat commence à annuler des vols;
  • Le ministre québécois de l’Environnement, Bernard Drainville, souhaite couper de moitié les délais des évaluations environnementales pour les grands projets;
  • Une aînée retrouvée morte à l’extérieur de sa résidence pour personnes âgées à Laval;
  • Le «cirque est terminé» dans la saga du meurtrier Mohamad Al Ballouz;
  • Le directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet, quitte ses fonctions;
  • Des nouvelles sur l’immobilier et le logement;
  • Nouvelle politique de sécurité internationale des États-Unis: des mauvaises nouvelles pour le Canada;
  • Les réseaux sociaux peuvent-ils accentuer la jalousie?
  • Guerre d’enchères entre Netflix et Paramount pour acheter Warner Bros;
  • Les Colts d’Indianapolis pourraient faire appel à un quart-arrière de 44 ans, un grand-papa à la retraite depuis 5 ans.

