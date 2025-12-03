Nouvelle version déposée sous peu

Le gouvernement du Québec doit présenter prochainement une nouvelle version du troisième lien à Québec.

Mardi, après une rencontre avec le maire de Québec Bruno Marchand, le premier ministre François Legault a déclaré que différents scénarios pour le tracé sont examinés.

La facture du projet, dont le corridor identifié au départ a été grandement critiqué, doit être dévoilée cet hiver.

Pourquoi François Legault s’acharne-t-il dans ce dossier? C’est la question que se pose Luc Ferrandez alors que les sondages continuent d’être très peu favorables pour le premier ministre du Québec. Est-ce pour sauver des votes?

