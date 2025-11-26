Clémence Dibout, reporter pour BFM TV, aborde l’implication de Steve Witkoff, conseiller de Donald Trump, dans les négociations de paix entre l'Ukraine et les États-Unis, en conseillant les Russes.

La journaliste sur le terrain en Ukraine explique qu'il n'y a «que les Occidentaux qui sont surpris» et que c'était une évidence pour les Ukrainiens, qui, selon ses observations, ne sont pas particulièrement dérangés.

Écoutez Clémence Dibout, reporter pour BFM TV à Kyiv, expliquer le tout au micro de Philippe Cantin, en fin d'après-midi, mercredi.

Clémence Dibout parle du fil de fer sur lequel marche le président ukrainien, qui souhaite en arriver à un plan de paix, tout en entretenant de bonnes relations avec l'administration américaine.