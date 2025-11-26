 Aller au contenu
La saison 5 de «Stranger Things» est lancée sur Netflix

par 98.5

0:00
7:21

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 novembre 2025 15:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La saison 5 de «Stranger Things» est lancée sur Netflix
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La saison 5 de la série Stranger Things arrive sur Netflix après trois ans d'attente.

Créée par les frères Duffer, elle mélange le fantastique, l'horreur et la nostalgie des années 80, et s'est hissée au 3e rang des séries les plus regardées de la plateforme.

La saison 4 avait accumulé plus de 1,35 milliard d'heures vues, relançant la chanson Running Up That Hill de Kate Bush. 

Avec un budget total de 450 millions de dollars, l'intrigue se déploiera en plusieurs étapes : les premiers épisodes sont déjà disponibles, puis les suivants arriveront pour Noël (26 décembre) et le jour de l'An.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, mercredi, au Québec maintenant

Autre sujet abordé:

  • L'artiste Jill Barber a sorti l'album A Holly Jolly Jill Barber Christmas, un disque au style jazz et nostalgique, inspiré des voix de Bing Crosby et Ella Fitzgerald.

