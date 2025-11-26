Le Québec maintenant

La saison 5 de la série Stranger Things arrive sur Netflix après trois ans d'attente.

Créée par les frères Duffer, elle mélange le fantastique, l'horreur et la nostalgie des années 80, et s'est hissée au 3e rang des séries les plus regardées de la plateforme.

La saison 4 avait accumulé plus de 1,35 milliard d'heures vues, relançant la chanson Running Up That Hill de Kate Bush.

Avec un budget total de 450 millions de dollars, l'intrigue se déploiera en plusieurs étapes : les premiers épisodes sont déjà disponibles, puis les suivants arriveront pour Noël (26 décembre) et le jour de l'An.

