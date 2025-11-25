L’ancien capitaine de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier, lance une nouvelle gamme d’équipement sportifs.

Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine de l’impact de Montréal, en compagnie de Philippe Cantin.

Bernier évoque sa transition réussie du soccer professionnel vers l’entrepreneuriat sportif, notamment avec l’entreprise Enov Sports basée à Magog.

Il décrit le développement du produit Shooter Tutor Pro Elite pour le hockey, en collaboration avec Nick Suzuki, et souligne son engagement comme coach de hockey féminin du Richelieu, où jouent ses filles.

Bernier insiste sur l’importance de la passion, de la transmission aux jeunes et de l’innovation dans le sport au Québec.