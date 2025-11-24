Le Québec maintenant

Salebarbes a lancé sa nouvelle chanson Ma maison c'est toi, enregistrée avec l'Orchestre symphonique de Montréal.

Une nouvelle tournée est annoncée pour 2026 pour le groupe de musique traditionnelle acadienne.

L'artiste jazz Dominique Fils-Aimé dévoile l'extrait Going Home de son 5e album, My World is the Sun, attendu en février, et annonce un spectacle au Festival de Jazz de Montréal.

Du côté pop, Soran présente Momentary Good Times, un avant-goût de son prochain album.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp où elle fait le tour des actualités musicales québécoises, lundi, au Québec maintenant.

Les Louanges (Vincent Roberge) lance un extrait de son album GODDAMN! qui sortira le 10 avril prochain.