Le feu roulant politique

La crise politique se poursuit au Parti libéral du Québec et le bras de fer entre Pablo Rodriguez et Marwah Rizqy aussi.

Une dizaine de militants organisent une fronde, souhaitant un conseil général spécial pour confronter Rodriguez sur sa gestion, alors que des anciens candidats à la chefferie ont publiquement appuyé le chef.

Le départ de Vincent Marissal de Québec solidaire, après des discussions avec le PQ, est aussi au cœur des discussions, soulevant la question sur l'opportunisme et le manque de loyauté.

Pendant ce temps, une bonne nouvelle arrive de Postes Canada: deux ententes de principe ont été conclues, mettant fin aux menaces de conflit.