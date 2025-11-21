Décès d'une jeune fille frappée par un autobus

Une jeune fille de 13 ans a perdu la vie après avoir été heurtée par la chauffeuse de l'autobus scolaire qui venait de la déposer près de son domicile, jeudi soir à Laval.
Écoutez Yves Michel Volcy, directeur général du Centre de services scolaire de Laval (CSSDL), brosser le portrait de la situation, vendredi, à La commission.
«La première chose que j'aimerais dire, c'est que tout le monde est sous le choc, tant le personnel de l'école que les élèves. Nos pensées accompagnent la famille et les proches. Maintenant, ce matin, on a dépêché une équipe psychosociale spécialisée du Centre de services. Ma priorité, c'était de mettre un filet de sécurité pour soutenir tant les élèves que le personnel.»