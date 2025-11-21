Décès d'une jeune fille frappée par un autobus

Une jeune fille de 13 ans a perdu la vie après avoir été heurtée par la chauffeuse de l'autobus scolaire qui venait de la déposer près de son domicile, jeudi soir à Laval.

Écoutez Yves Michel Volcy, directeur général du Centre de services scolaire de Laval (CSSDL), brosser le portrait de la situation, vendredi, à La commission.