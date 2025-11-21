 Aller au contenu
Justice et faits divers
Mort d'une adolescente frappée par son autobus

Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?

par 98.5

0:00
15:32



Radio textos

le 21 novembre 2025 10:32



Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Comment accompagner les enfants face à des événements tragiques?
Radio textos / Cogeco Média

Une adolescente de 13 ans est décédée jeudi soir après avoir été heurtée par l'autobus scolaire qui venait tout juste de la déposer près de chez elle à Laval.

La chauffeuse l'aurait percuté dans un virage, alors que la jeune fille se trouvait dans son angle mort, laissant dans le deuil non seulement sa famille, mais aussi ses camarades de classe. 

Mais comment s'y prendre pour accompagner les jeunes adolescents et les enfants confrontés à de telles tragédies?

Écoutez Rose-Marie Charest, psychologue, se pencher sur cette question délicate, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

