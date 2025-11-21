Mort d'une adolescente frappée par son autobus

Une adolescente de 13 ans est décédée jeudi soir après avoir été heurtée par l'autobus scolaire qui venait tout juste de la déposer près de chez elle à Laval.

La chauffeuse l'aurait percuté dans un virage, alors que la jeune fille se trouvait dans son angle mort, laissant dans le deuil non seulement sa famille, mais aussi ses camarades de classe.

Mais comment s'y prendre pour accompagner les jeunes adolescents et les enfants confrontés à de telles tragédies?

Écoutez Rose-Marie Charest, psychologue, se pencher sur cette question délicate, vendredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.