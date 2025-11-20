L'ancien PM sur le marché immobilier californien?

La rumeur d'une relation sérieuse entre Justin Trudeau et Katy Perry prend de l'ampleur.

Selon Henry Arnaud, l'ancien premier ministre chercherait activement une maison ou un appartement à Los Angeles ou dans les environs, visant la fin de l'année 2025 ou le début de 2026, période qui coïncide avec la pause de la tournée de la chanteuse.

Katy Perry ferait tout pour passer du temps avec lui, et la soudaineté de cette relation étonne.

Justin Trudeau pourrait même être recruté comme ambassadeur pour mousser le commerce entre le Canada et la Californie, dont l'économie dépend beaucoup des snowbirds canadiens.

