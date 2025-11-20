 Aller au contenu
Arts et spectacles
L'ancien PM sur le marché immobilier californien?

Justin Trudeau et Katy Perry: la rumeur s'emballe!

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 novembre 2025 16:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Henry Arnaud
Henry Arnaud
Henry Arnaud / Cogeco Média

La rumeur d'une relation sérieuse entre Justin Trudeau et Katy Perry prend de l'ampleur.

Selon Henry Arnaud, l'ancien premier ministre chercherait activement une maison ou un appartement à Los Angeles ou dans les environs, visant la fin de l'année 2025 ou le début de 2026, période qui coïncide avec la pause de la tournée de la chanteuse.

Katy Perry ferait tout pour passer du temps avec lui, et la soudaineté de cette relation étonne.

Justin Trudeau pourrait même être recruté comme ambassadeur pour mousser le commerce entre le Canada et la Californie, dont l'économie dépend beaucoup des snowbirds canadiens.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, avec Henry Arnaud, au Québec maintenant.  

«Elle [Katy Perry] est en train de terminer les dates en Europe. Elle va partir en Asie, à partir de lundi. Donc, on va voir si Justin Trudeau part en Chine ou au Japon rejoindre sa nouvelle dulcinée...»

Henry Arnaud

