3e jour de crise au sein du PLQ

Jour 3 de la crise au Parti libéral du Québec: l’ex-cheffe de cabinet de Marwah Rizqy, Geneviève Hinse, somme l'ex-cheffe parlementaire du PLQ d'admettre publiquement les raisons de son congédiement dans un délai de 24 heures.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.