3e jour de crise au sein du PLQ

Jour 3 de la crise au Parti libéral du Québec: l’ex-cheffe de cabinet de Marwah Rizqy, Geneviève Hinse, somme l'ex-cheffe parlementaire du PLQ d'admettre publiquement les raisons de son congédiement dans un délai de 24 heures.
Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, en discuter jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«Si Marwah Rizqy ne voulait pas travailler avec, elle aurait dû aviser son chef en partant. Ce n’est pas ça qu'elle fait. Elle s'en va la congédier (Geneviève Hinse) sans parler ni au président du parti, ni à son chef. Alors, elle devra expliquer les raisons qui l'ont poussé à faire ce geste-là. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a des gens, au Parti libéral du Québec, qui se demandent si elle n'a pas essayé de faire un putsch pour se débarrasser de Pablo Rodriguez.»