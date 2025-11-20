25,5 % des Canadiens en insécurité alimentaire

L'insécurité alimentaire frappe désormais 25,5 % des Canadiens, un sommet historique.

Selon une nouvelle étude de l’Université Dalhousie: 28 % des gens au pays s'endettent ou puisent dans leurs économies pour se nourrir.

Écoutez Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.