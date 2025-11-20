25,5 % des Canadiens en insécurité alimentaire

L'insécurité alimentaire frappe désormais 25,5 % des Canadiens, un sommet historique.
Selon une nouvelle étude de l’Université Dalhousie: 28 % des gens au pays s'endettent ou puisent dans leurs économies pour se nourrir.
Écoutez Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«Il y a, à l'heure actuelle, des organismes comme ça qui ont une file d'attente à la porte et qui voudraient en faire plus, mais qui ne peuvent plus dans la situation actuelle. C'est de plus en plus le cas. Il y a de plus en plus de gens qui viennent aux banques alimentaires et qui sont des travailleurs, dont leur source principale de revenus, c'est une source d'emploi.»