La succession du regretté Daniel Langlois a fait don d'un terrain boisé de 144,9 hectares (358 acres) situé sur le mont Pinacle, à Frelighsburg, à la Fiducie foncière du mont Pinacle (FFMP).

Outre cette donation, la FFMP a signé un bail de location pour un terrain adjacent de 77,4 hectares (191 acres), qui inclut le sommet. La succession en conserve la propriété.

Frédéric Senez, président de la fiducie, a salué ce «grand moment pour la nature», soulignant l'importance de préserver ces territoires non fragmentés où le «vivant non humain peut exister et évoluer librement».

