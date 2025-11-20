Certains citoyens victimes d'erreur de la part de l'Agence de revenu du Canada peinent à faire respecter leurs droits devant l'impôt, malgré l'aide d'un avocat.
Écoutez Michel Girard, chroniqueur financier au Journal de Montréal, discuter de ce sujet sur lequel il a écrit, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le problème de la personne en question, c'est qu'à chaque fois qu'elle donnait des précisions puis qu'elle posait des questions, sa facture augmentait au lieu de diminuer. L'Agence du revenu était complètement fourvoyée avec ce dossier-là. Le système était complètement mêlé. C'est de grosses machines, et puis la machine était complètement détraquée.»