Politique provinciale
La crise du PLQ

Un scandale qui «détourne l'attention de la crise en santé»

par 98.5

0:00
12:01

Entendu dans

La commission

le 20 novembre 2025 12:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Un scandale qui «détourne l'attention de la crise en santé»
Vincent Marissal / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

Les Commissaires et leur invité Vincent Marissal ont exprimé leur étonnement face à la confirmation d'Élections Québec que l'échange d'un don contre un vote est légal dans une course à la chefferie.

Le porte-parole de Québec Solidaire et député de Rosemont qualifie cette lacune de «trou dans la loi» et réclame un changement législatif urgent.

Il estime aussi que la crise libérale est une «diversion» qui permet au gouvernement Legault d'éviter de parler des problèmes en santé, comme le risque de 60 000 patients de perdre leur médecin de famille dans les régions de Lanaudière et des Laurentides. 

Écoutez Vincent Marissal, porte-parole de Québec Solidaire et député de Rosemont, donner son avis à ce sujet, jeudi, à La commission. 

«La première affaire qu'on doit faire, en tout cas à l'Assemblée nationale, c'est travailler avec le DGEQ pour changer ça. Puis ça presse, ça n'a aucun bon sens. D'autant que les courses à la direction de parti, là, c'est pas comme des élections générales. Souvent, ça se règle par une poignée de vote...»

Vincent Marissal

PLQ: Geneviève Hinse a fait parvenir une mise en demeure à Marwah Rizqy
Lagacé le matin
PLQ: Geneviève Hinse a fait parvenir une mise en demeure à Marwah Rizqy
0:00
11:42
«Pour l'instant, c'est mission accomplie pour Pablo Rodriguez»
Le Québec maintenant
«Pour l’instant, c’est mission accomplie pour Pablo Rodriguez»
0:00
9:41

